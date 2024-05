Nach Erpressung: Minderjähriger von Carabinieri in Zivil erwischt

Carabinieri warten in Zivil

Für die Carabinieri begann die Geschichte am 30. April, als die Mutter des Opfers den Behörden die Bedrohungen meldete, denen ihr Sohn ausgesetzt war.Während die Mutter und ihr Sohn bei den Carabinieri Anzeige erstatteten, bekam das Opfer vom mutmaßlichen Erpresser eine weitere Nachricht auf dem Handy: Er solle dem mutmaßlichen Erpresser 70 Euro geben, sonst werde er brutal zusammengeschlagen.Die Carabinieri nutzten die Situation und ließen das Opfer noch am selben Tag ein Treffen mit dem mutmaßlichen Erpresser vereinbaren. Dort erschien statt des Jungen mit den 70 Euro eine Carabinieristreife in Zivil, die den mutmaßlichen Erpresser sofort identifizierte und stoppte.Der mutmaßliche Täter ausländischer Herkunft war wegen ähnlicher Vergehen bereits polizeibekannt. Er wurde angezeigt.