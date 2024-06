Nach gewaltsamem Streit: 3 Männer angezeigt und ausgewiesen

In der Nacht auf Samstag wurde eine Streife der Staatspolizei zum Dominikanerplatz in Bozen gerufen, wo 3 Männer in einen gewaltsamen Streit verwickelt waren. Bald gelang es den Beamten, die Täter zu stoppen und zu identifizieren. Es handelte sich um 3 polizeibekannte Marokkaner, die sich ohne entsprechende Erlaubnis in Italien aufhalten und bereits in der Vergangenheit aufgrund diverser Straftaten aufgefallen waren.Die 3 Männer wurden umgehend festgenommen. Einer von ihnen wurde auf dem Weg in die Quästur handgreiflich und zerstörte Teile des Streifenwagens. Er muss sich nun unter anderem wegen Beamtenbeleidigung verantworten. Zudem wurde er – ebenso wie die anderen beiden – aufgrund des Streits und der Mitführung von Gegenständen zur Bedrohung anderer angezeigt.Quästor Paolo Sartori hat mittels Dekret die Ausweisung der 3 Männer angeordnet.