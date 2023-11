Nach Gruppenschlägerei in Brixen: 4 Hauptverantwortliche identifiziert

Carabinieri: Mit voller Aufmerksamkeit gegen Jugendgewalt

Eine große Gruppe Jugendlicher war auf dem Vorplatz des Brixner Bahnhofs zusammengekommen und in Streit geraten. Drohungen wurden geäußert, ein Messer gezückt. Schließlich artete das Ganze in eine Schlägerei aus. Einige Jugendliche erlitten dabei schwere Prellungen und Quetschungen.Die 4 Beschuldigten, 2 von ihnen voll-, 2 noch minderjährig, wurden von den Carabinieri als wahrscheinliche Hauptakteure identifiziert: Einer der jungen Männer kommt aus Italien, 2 haben albanische Wurzeln, ein weiterer südamerikanische.Auch die anderen Burschen, die an dem Abend dabei waren, wurden von den Carabinieri genauer unter die Lupe genommen, einige sind bereits vorher mit den Behörden in Kontakt gekommen.Hauptmann Ottavio Tosoni, der Kommandant der Carabinieri-Kompanie Brixen, sagt, das Engagement der Carabinieri im Kampf gegen die Jugendgewalt sei im Moment „maximal“. Er fordert alle Bürger auf, etwaige gewalttätige Vorfälle sofort zu melden.Leider zeigten einige Jugendliche durch gruppendynamische Prozesse und befeuert von verzerrten kulturellen Bezügen solches Fehlverhalten – ohne sich der Schwere und der Folgen bewusst zu sein. „Die Jugendlichen, die am häufigsten in diese Vorfälle verwickelt sind, sind fast immer dieselben. Wir kennen sie gut“, sagt Tosoni. Die Arbeit der Carabinieri in Brixen ziele darauf ab, ihnen klar zu machen, dass sie kontrolliert werden und dass ihre Handlungen Konsequenzen haben können.