Nach Konzert in Algund: Melissa Naschenwengs Bandbus geplündert

Die Bühnenshow am Sonntag in Algund war ein voller Erfolg, doch der Abend endete für die Band wenig erfreulich, wie der „Kurier“ in seiner Online-Ausgabe schreibt.Den Tourbus hatte Naschenwengs Band vor dem Hotel in Bozen geparkt – darin waren auch einige wertvolle Gitarren.Unbekannte haben den Bus ausgeräumt, wie Musiker Julian Buschberger über Instagram mitteilte: 3 seiner Gitarren und seine In-Ear-Hörer aus sind verschwunden. Diese Instrumente hatten für ihn einen sehr hohen persönlichen Wert.Der Bus sei selbstverständlich abgeschlossen gewesen, die Gitarren von außen nicht sichtbar.Auch 2 seiner Musikerkollegen seien betroffen und haben den Verlust ihrer Instrumente beklagt. Die Musiker bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe und Hinweise, um ihre gestohlenen Instrumente wiederzufinden.