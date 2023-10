Nach kräftigem Regen kommt die Sonne

Schnee am Stilfserjoch, ein Wohl für die Pisten am Gletscher

Sonniger Samstag, Wolken am Sonntag

Egal ob auf dem Schulweg, oder unterwegs zur Arbeit: Am Freitagmorgen war der Regenschirm ein unverzichtbarer Begleiter. Der Tag begann mit kräftigem Regen. In höheren Lagen brachte die Kaltfront, die sich am frühen Morgen durchgesetzt hatte, einige Zentimeter Neuschnee.Die Niederschläge ließen jedoch rasch vom Vinschgau her nach, und im Laufe des Tages klaren auch die Wolken auf. Dann wird es im ganzen Land sonnig. Im Raum Bozen und Meran sowie im Unterland steigen die Temperaturen auf 18 Grad Celsius. Im Norden weht der Föhn.In den Höhenlagen, wie zum Beispiel am Stilfserjoch, ist Schnee gefallen, was den Gletscherskipisten zugute kommt. Zahlreiche Teams bereiten sich in diesen Tagen auf dem Pass auf 2757 Metern Höhe auf die Rennsaison vor. Auf dem Gletscher im österreichischen Sölden, wo die Athleten in den letzten Tagen wegen des Schneemangels auf eisglatten Pisten trainiert haben, beginnt an diesem Wochenende hingegen der Weltcup. Doch auch in Sölden sind inzwischen einige Zentimeter Schnee gefallen.„Auch der Samstag wird recht sonnig“, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Die Temperaturen erreichen 10 Grad Celsius im Wipptal bis 17 Grad im Unterland. Am Sonntag ziehen die Wolken wieder auf. Stellenweise fallen auch ein paar Regentropfen.Die nächste Regenfront erreicht uns in der Nacht von Montag auf Dienstag. Am Dienstag regnet es verbreitet und ergiebig.