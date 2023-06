Nach Rettung aus Eisack: 70-Jährige gestorben

Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist am Donnerstagabend kurz vor 18 Uhr entlang des Eisacks ausgerückt, nachdem südlich von Brixen eine Frau im Eisack gesichtet worden war. - Foto: © FF Brixen

Es war kurz vor 18 Uhr, als am Donnerstag Großalarm ausgerufen wurde: Südlich von Brixen hatten 2 Radfahrer eine Frau im Eisack gesichtet. Die genauen Umstände, warum die Frau ins Wasser gestürzt ist, sind unklar.Sofort rückten zahlreiche Feuerwehren aus Brixen und Umgebung, sowie die Bootsgruppe des Bezirks und die Wasserrettung Brixen aus, um die Frau aus dem Wasser zu holen.Die 70-Jährige konnte innerhalb kürzester Zeit geborgen werden. Sie wurde sofort wiederbelebt und mit dem Notarzthubschrauber Aiut Alpin ins Krankenhaus Bozen geflogen. STOL hat berichtet. Bei ihrer Einlieferung befand sich die Frau in sehr kritischem Zustand. Am heutigen Freitagmorgen folgte traurige Gewissheit: Die Ärzte konnten das Leben der 70-Jährigen nicht mehr retten.