Nach schwerem Unfall in Vintl: 23-Jähriger hat es nicht geschafft

Dort bot sich ihnen ein Bild des Schreckens: Ein weißer Mercedes GLA und ein grauer Fiat Punto waren frontal zusammengeprallt und dabei stark beschädigt worden. Insgesamt 6 Personen hatten sich bei dem Aufprall teils schwer verletzt.Ein 23 Jahre alter einheimischer Mann war mit schwersten Verletzungen im Fiat Punto eingeklemmt geblieben und musste mittels hydraulischer Bergegeräte von der Feuerwehr Niedervintl aus dem Wagen befreit werden.Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit dem Rettungshubschrauber Pelikan 2 in das Krankenhaus nach Brixen geflogen. Dort wurde ein lebensbedrohliches Polytrauma festgestellt.Am heutigen Montag folgte die traurige Gewissheit: Die Ärzte konnten das Leben des Mannes nicht mehr retten. Er starb noch am Sonntag an den Folgen seiner Verletzungen im Brixner Krankenhaus.