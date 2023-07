Nach Stromschlag am Nonsberg: 39-jähriger Mann hat es nicht geschafft

39-jähriger Familienvater erliegt seinen schweren Verletzungen

Der 39-jährige Stefano Arnoldo war gemeinsam mit seinem Schwager auf der Baustelle seines Hauses in Revò am Nonsberg mit Arbeiten beschäftigt, als er einen starken Stromschlag erlitt.Der Mann, Mitglied der freiwilligen Feuerwehr und Vater von 3 kleinen Kindern, wurde mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus Santa Chiara nach Trient geflogen. Auch der Schwager wurde nach dem Stromschlag mit leichten Verletzungen in die Erste Hilfe des Krankenhauses gebracht.Am Samstagabend starb der 39-jährige Stefano Arnoldo an den Folgen seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus. Er hat es leider nicht geschafft.Ersten Informationen zufolge scheint die Entladung auf ein elektrisches Problem zurückzuführen zu sein, durch welches das Schutzgitter des auf der Baustelle eingesetzten Krans, der unter Sequestrierung stand, unter Spannung gesetzt wurde.Laut Staatsanwaltschaft Trient sind die Carabinieri und die Inspektoren von Uopsal mit den Ermittlungen beauftragt.