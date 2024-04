Nach Unfall auf A22: Dieselschmuggel fliegt auf

waren am Donnerstag auf der H√∂he von Trens der Autobahns√ľdspur 2 Sattelschlepper aufgefahren. Da einer der Sattelschlepper Treibstoff geladen hatte, musste die Autobahn l√§ngere Zeit gesperrt werden.Die Einsatzkr√§fte alarmierten die Finanzpolizei , die im Laderaum 29 Kunststofff√§sser mit einem Fassungsverm√∂gen von je 1000 Litern feststellten. Die F√§sser waren mit Mineral√∂lprodukten gef√ľllt, aus denen nach dem Aufprall tausende Liter Fl√ľssigkeit auf die Stra√üe ausliefen.Die Ermittlungen der Finanzpolizei Brixen zeigten, dass der Transport von Deutschland nach Ungarn geplant gewesen war. Die Fahrt h√§tte nicht √ľber italienisches Staatsgebiet f√ľhren d√ľrfen.Der Transport von Erd√∂lprodukten unterliegt einer strengen R√ľckverfolgbarkeitsregelung. Die F√§sser enthielten laut Dokumente ‚ÄěKorrosionsschutz√∂l‚Äú, in Wirklichkeit aber eine Art Dieselkraftstoff, um die Verbrauchssteuer zu umgehen.J√§hrlich werden in Italien auf diese Art 2 Milliarden Euro dem Fiskus entzogen. Seit 2017 beschlagnahmte die Finanzpolizei Brixen √ľber eine halbe Million Liter Diesel