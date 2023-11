Nach Unfall im Leiferer Tunnel: 85-Jährige erliegt Verletzungen

Ein Bild von der Unfallstelle

War vielen als Lehrerin bekannt

Wie erst gestern bekannt wurde, war die 85-Jährige Wipptalerin bereits am 2. November gestorben. Sie war am Dienstag, 31. Oktober, in einem Wagen im Umfahrungstunnel von St. Jakob bei Leifers unterwegs gewesen, als es zu der folgenschweren Kollision kam. Aus noch ungeklärter Ursache prallten kurz nach 13.30 Uhr 3 Pkw aufeinander. Während die Fahrer von 2 Autos leicht verletzt wurden, war Margareth Zelger Stafler durch den schweren Aufprall in ihrem Wagen eingeklemmt worden.Die Berufsfeuerwehr Bozen und die Freiwilligen Feuerwehren von St. Jakob und Leifers, die sofort zum Einsatz am Unfallort geeilt waren, mussten die 85-jährige Frau mit schweren hydraulischen Scheren aus dem Wagen schneiden und konnten sie erst dann den Rettungskräften des Weißen und Roten Kreuzes zur medizinischen Versorgung übergeben.Die Einsatzkräfte kämpften um das Leben der Frau und brachten sie ins Krankenhaus von Bozen. Dort setzten die Ärzte alles daran, um das Leben der 85-Jährigen zu retten. Doch die Frau starb am vergangenen Donnerstag, 2. November.Neben den Freiwilligen Feuerwehren Leifers und St. Jakob, der Berufsfeuerwehr Bozen, den Einsatzkräften des Roten und Weißen Kreuzes war auch die Ortspolizei am Unfallort im Einsatz gewesen. Sie nahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf.Margareth Zelger Stafler war pensionierte Oberschullehrerin. Sie hatte in Bozen unterrichtet. Seit ihrer Pensionierung engagierte sich die 85-Jährige in der Seelsorge in Bozen. Sie war sehr aktiv und wanderte in ihrer Freizeit gern. Um die 85-jährige Frau trauern besonders Tochter Agnes und Sohn Ulrich mit Familien.Der Trauergottesdienst findet am Freitag, 10. November, um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche zum Heiligen Oswald in Mauls statt. Die Rosenkränze werden am Donnerstag um 19 Uhr im Dom von Bozen und am Freitag um 14 Uhr in der Pfarrkirche in Mauls gebetet.