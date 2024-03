Nächtliche Bärlauch-Sammler ertappt: Vorsicht beim Wildkräuter-Sammeln

20 Kilogramm

In Schutzgebieten darf nicht gesammelt werden

Bärlauch: In Schutzgebieten gilt ein generelles Sammelverbot. Darauf weist das Landesamt für Natur hin.

Bärlauch anpflanzen anstatt sammeln

Die Forststation Kaltern hat in der Nacht auf den heutigen Donnerstag im Gemeindegebiet von Eppan in einem ausgewiesenen Biotop Bärlauch-Sammler ertappt, die große Mengen an Bärlauch illegal gepflückt haben.„Es handelt sich um eine sehr große Menge von rund 20 Kilogramm“, erklärt der Leiter der Forststation Kaltern, Daniel Pedrotti. Die Bärlauch-Sammler erwartet eine hohe Verwaltungsstrafe.In den vergangenen Tagen waren immer wieder größere Bärlauch-Entnahmen in bestimmten Gebieten festgestellt worden. Die Landesabteilung Forstdienst hat daher einen Kontrolldienst eingerichtet. „Auch in den nächsten Wochen werden die Kontrollen sowohl tagsüber als auch nachts stichpunktartig fortgeführt“, erklärt Pedrotti.Das Landesamt für Natur weist darauf hin, dass das Sammeln von Wildkräutern in Südtirol gesetzlich geregelt ist. Das Naturschutzgesetz (Landesgesetz vom 12. Mai 2010, Nr. 6) legt fest, wo wieviel von welcher Art gesammelt werden darf, um sicherzustellen, dass die Natur dadurch keinen Schaden nimmt.Dabei gilt: Seltene und gefährdete Arten – wie in Anhang B des Gesetzes aufgelistet – sind streng geschützt und dürfen nicht gesammelt werden. Auch alles, was in Schutzgebieten wie Biotopen oder Naturdenkmälern wächst, darf auf keinen Fall gesammelt werden. Es ist in diesen Gebieten somit illegal, Bärlauch oder andere Kräuter zu sammeln Der Bärlauch (Allium ursinum) ist in Südtirol selten und nur für wenige Standorte im Einzugsbereich der Etsch bekannt. Die größten Vorkommen liegen innerhalb von Biotopen, wo das Sammeln verboten ist und bei Übertretung die entsprechende Verwaltungsstrafe (5 Euro pro Stängel) verhängt wird.„Leider wird diese Regel immer wieder missachtet, weshalb die Art auf der Roten Liste als gefährdet eingestuft ist mit der Gefährdungsursache 'Sammeln'“, erklärt Amtsdirektor Leo Hilpold: „Wir rufen die Bevölkerung daher auf, auf das Sammeln von Bärlauch , erst recht auf die illegale Sammlung in Schutzgebieten, zu verzichten.“ Stattdessen sei es problemlos möglich, Bärlauch im Garten zu ziehen, in den meisten Gärtnereien seien auch Pflanzen erhältlich.