Nächtlicher Einsatz: Holzlager am Edenhof in Gummer in Flammen

Foto: © FF Gummer

Der Holzstock am Edenhof stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand: Die Bauernfamilie hatte Alarm geschlagen. Rasches Handeln war vonnöten, um ein Übergreifen des Feuers auf das nahegelegene Waldstück zu verhindern.Koordiniert von den örtlichen Feuerwehren wurde umgehend mit den Löscharbeiten begonnen. Die Feuerwehrleute legten eine lange Zubringerleitung von einem nahegelegenen Weiher, um ausreichend Löschwasser zur Verfügung zu haben. Dieser logistische Aufwand nahm einige Zeit in Anspruch, erwies sich jedoch als entscheidend, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.70 Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Gummer, Steinegg und Eggen arbeiteten in enger Abstimmung zusammen, um das Feuer einzudämmen. Dank ihrer gemeinsamen Anstrengungen konnte das nahegelegene Waldstück vor den Flammen geschützt werden. Nur einige Randbäume des Waldes nahe der Brandstelle wurden in Mitleidenschaft gezogen.Während das Holzstapellager großteils abbrannte und das darin gelagerte Brennholz zerstört wurde, blieb das etwa 200 Meter entfernte Wohngebäude unversehrt.Bis 3 Uhr dauerte der Einsatz: Mit einem Kran legten die Wehrleute das Brennholz auseinander, um auch letzte Glutreste zu löschen.Die Brandursachenermittlung steht noch am Anfang. Beamte der Berufsfeuerwehr Bozen und der Carabinieri waren in der Nacht im Einsatz. Auch Bürgermeister Albin Kofler war vor Ort.