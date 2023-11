Naturereignisse in Südtirol 2022: Murengänge am häufigsten

Die Dokumentation liefert einen umfassenden Überblick über die Naturereignisse, die sich im vergangenen Jahr in Südtirol ereignet haben. - Foto: © LPA/Landeswarnzentrum

2022 war das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen

Häufigste Ereignisse im vergangenen Jahr: Die Murgänge

Die 3 Niederschlagsereignisse der vergangenen Woche haben die Pegel der Flüsse in Südtirol zum Teil über die Warnstufe ansteigen lassen und in Folge zu Muren und Steinschlägen geführt. Die Dokumentation solcher Ereignisse ist eine wichtige Säule des Risikomanagements der Landesagentur für Bevölkerungsschutz.„Eine Ereignisdatenbank“, betont Bevölkerungsschutzlandesrat Arnold Schuler, „erleichtert die Raumplanung und Gefahrenzonenplanung wie auch die Vorbereitung auf den Ereignisfall, zudem liefert sie neue Erkenntnisse zur Entstehung und zu den Auswirkungen von Naturereignissen und ist eine wichtige Grundlage für die Planung neuer Schutzbauten.“Genau diese Aufgabe erfüllt der neueste Report Naturgefahren 2022, der soeben online gestellt wurde. Auf 72 Seiten liefert er einen umfassenden Überblick über die Wassergefahren und Massenbewegungen, die Lawinen und Waldbrände, die sich im vergangenen Jahr in Südtirol ereignet haben. Das Landeswarnzentrum in der Agentur für Bevölkerungsschutz hat die Ereignisdokumentation mit dem Landesamt für Geologie und Baustoffprüfung und der Landesabteilung Forstwirtschaft erstellt.Das Jahr 2022 war für einen Großteil von Südtirol das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1850 (STOL hat berichtet). Das bedeutendste meteorologische Ereignis dieses Jahres war eine ausgeprägte Hitzewelle, die sich über 10 Tage im Juli erstreckte.Die häufigsten Ereignisse waren im vergangenen Jahr die Murgänge, die meist durch gewitterartige Starkniederschläge ausgelöst wurden. Die Zahl der Wildbachüberschwemmungen war neunmal so hoch wie die Zahl der Talflussüberschwemmungen. Die meisten Schäden betrafen die Verkehrswege, gefolgt von den Schutzbauten und den Landwirtschaftsflächen.Der Report Naturgefahren 2022 mit den Ereignissen des vergangenen Jahres steht nun wie die Dokumentationen der vorhergehenden Jahre auf dem Naturgefahren-Portal online zur Verfügung.