Neapel: 16-Jährige prügeln Obdachlosen zu Tode – Festgenommen

Foto: © ANSA / FERMO IMMAGINE TG3

Die beiden 16-Jährigen gehörten angeblich zu einer Babygang, die seit einiger Zeit in der Gegend aktiv war.In den Sozialen Medien waren die Ermittler den beiden Minderjährigen auf die Spur gekommen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.Die Ermittlungen der Carabinieri konzentrieren sich auf die Analyse von Videokameras in dem Bereich, in dem das Opfer in der Nacht von Sonntag auf Montag gefunden worden war: Wenige Stunden später war der 40-jährige Friederick Akwasi Adofo dann im Krankenhaus an seinem schweren Schädeltrauma und einer Hirnblutung gestorben.Der Angriff, so heißt es in einer Erklärung der Ermittler, wurde von der in einem Geschäft installierten Kamera aufgezeichnet: „Nachdem die beiden Männer den Mann ins Gesicht geschlagen hatten, setzten sie ihre Tritte und Schläge fort, von denen die meisten auf seinen Kopf gerichtet waren, als das Opfer regungslos auf dem Boden lag“.Die Videos ermöglichten es, den Weg der beiden jungen Angreifer zu rekonstruieren und schärfere Porträts ihrer Gesichter zu erhalten: Der anschließende Vergleich mit ihren Profilen in den sozialen Netzwerken brachte ihre endgültige Identifizierung.Die beiden sollen gewaltverherrlichende Inhalte, Fotos von Messern und Schlagstöcken veröffentlicht haben.