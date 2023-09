Foto: © ANSA / Cesare Abbate

Der brutale Vorfall hat sich laut Informationen der Nachrichtenagentur Ansa in der Stadt Quarto in der Nähe von Neapel ereignet. Die Ermittlungen laufen auch Hochtouren.Laut ersten Erkenntnissen der Ermittler war ein 48-Jähriger mit seiner 53-jährigen Nachbarin in einen Streit geraten. Dieser eskalierte immer weiter, bis der Mann die Frau, die in ihrem Pkw saß, plötzlich mit einer entzündlichen Flüssigkeit übergoss und mit einem Feuerzeug in Brand steckte.Die 53-Jährige wurde mit starken Verbrennungen am ganzen Körper ins Krankenhaus eingeliefert.Die Carabinieri nahmen den Angreifer fest. Er soll bereits polizeibekannt gewesen sein.