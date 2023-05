Neumarkt: Carabinieri zeigen Schülern Autos und Hundestaffel

Die Carabinieri stellen ihre Hundestaffel vor. - Foto: © Carabinieri

Die Kinder hören den Carabinieri gespannt zu. - Foto: © Carabinieri

Rund 100 Kinder und zahlreiche Lehrpersonen waren bei der Vorstellung der Carabinieri im Park „Der schlafende Riese“ in Neumarkt erschienen.Zuerst stellte sich die Hundestaffel von Leifers mit den 4 Schäferhunden Chip, Nick, Kelly, und Volkmar vor. Die Hunde und ihre Hundeführer simulierten eine Suchaktion und zeigten ihre Künste in der Selbstverteidigung.Anschließend konnten die Kinder in einigen Streifenwagen Platz nehmen. Unter den Autos befand sich auch eine brandneue „Alfa Romeo Giulia“. Die Carabinieri stellten den Kindern die technische Ausrüstung der Streifenwagen vor.Zum Dank übergaben die Kinder den Carabinieri eine selbst gemachte Zeichnung, die an den Tag erinnern soll.