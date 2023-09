Die Freiwillige Feuerwehr kümmerte sich die Aufräumarbeiten. - Foto: © FF Niederolang

Gegen 5 Uhr Samstag früh ist in Niederolang ein Auto von der Straße abgekommen. Der Unfall ereignete sich an einer Nebenstraße in der Fraktion Neunhäusern an der Pustertaler Staatsstraße. Dabei wurden 2 Personen in unbekanntem Grad verletzt.Die Einsatzkräfte gelangten zügig an den Unfallort. Die Freiwillige Feuerwehr Niederolang unterstütze das Weiße Kreuz bei der Bergung der Verletzten und kümmerte sich anschließend um die Aufräumarbeiten.Der Einsatz konnte gegen Viertel vor 7 Uhr beendet werden. Im Einsatz standen neben der Freiwilligen Feuerwehr Niederolang, das Weiße Kreuz sowie die Carabinieri.