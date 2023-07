Noch einmal gut durchlüften: Heute 36 Grad erwartet

Eine weitere Tropennacht liegt hinter den Menschen im Unterland: Die Temperaturen sind dort in der Nacht nicht unter 20 Grad gesunken.Die Hitzewelle hat Südtirol fest im Griff: Heute und morgen wird es sommerlich heiß – mit Temperaturen über 36 Grad, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin prognostiziert.Am morgigen Dienstag und am Mittwoch wird es zudem schwül. Auch ein Ende der Tropennächte ist nicht in Sicht.Wer also noch die Gelegenheit dazu hat: Gut durchlüften, bevor es richtig heiß wird. Und dann ab ins Schwimmbad, auf die Alm oder in kühle Räume.