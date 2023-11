Nordtirol: 33-jähriger Paragleiter tödlich verunglückt

Foto: © ZOOM.TIROL / ZOOM.TIROL

Der 33-jährige Österreicher war gemeinsam mit einem Kollegen zur der Tour aufgebrochen. Sie starteten im Bereich des Landeplatzes neben der Horbergbahn in Schwendau. Nachdem die Männer gegen 14.20 Uhr auf einer Seehöhe von 1120 Meter den Startplatz „Perler“ in Hippach/Hochschwendberg erreicht und die Flugvorbereitungen abgeschlossen hatten, flogen sie mit ihren Gleitschirmen wieder in Richtung Landeplatz.Während eines Flugmanövers in einer Höhe von etwa 100 Metern über dem Landeplatz klappte der Paragleitschirm des 33-Jährigen plötzlich zusammen. Der Mann stürzte samt dem Fluggerät gegen 15.30 Uhr auf eine neben dem Landeplatz befindliche Wiese ab. Für ihn kam jede Rettung zu spät.