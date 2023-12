Der 8-Jährige wurde verletzt mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen, teilte die Polizei mit.Ein 62-jähriger Österreicher zog sich indes ebenfalls am Vormittag in der Zillertal Arena bei einem Sturz nach einer Beinahe-Kollision mit einem unbekannten Skifahrer eine Gehirnerschütterung zu.Nun bittet die Polizei den zweitbeteiligten Skifahrer oder etwaige Zeugen des Unfalles, sich bei der Schwazer Exekutive (Tel. 059133/7250) zu melden.