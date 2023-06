Nordtirol: Alko-Lenker ohne Führerschein beim Rasen erwischt

Der Bulgare war auf der Nordtiroler Straße (B171) von der Innbrücke bei „Hall Mitte“ in Richtung Zentrum mit 120 statt der erlaubten 50 km/h gerast. Nach eineinhalb Kilometern konnte er bei einem Kreisverkehr angehalten werden. Dabei wurde neben der Alkoholisierung auch festgestellt, dass er keinen Führerschein besaß.Zudem wies das Fahrzeug schwere Mängel auf, berichtete die Exekutive. Die Kennzeichen wurden an Ort und Stelle abgenommen. Dem Bulgaren werden 17 Übertretungen zur Last gelegt. Sowohl er als auch der Zulassungsbesitzer werden angezeigt.