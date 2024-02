Nordtirol: Bei Faschingsball von „Sträflingen“ attackiert

Die Exekutive bat um Hinweise. Die Attacken erfolgten offenbar ohne ersichtlichen Grund, hieß es.Auch bei einem weiteren Faschingsball in der Nacht auf Sonntag im Tiroler Unterland, diesmal im Veranstaltungssaal Kaiserwinkl in Kössen (Bezirk Kitzbühel), kam es zu einer Körperverletzung. Eine 35-jährige Frau unterhielt sich gerade mit einer Freundin, als sie plötzlich mehrere Faustschläge auf den Hinterkopf bekam und verletzt wurde. In der Nähe der beiden sollen 2 oder 3 Burschen in Handgreiflichkeiten verwickelt gewesen sein. Wer für die Faustschläge verantwortlich war, blieb vorerst unklar.Die 35-Jährige und ihre Freundin verließen die Veranstaltungshalle und verständigten die Rettung, informierte die Exekutive. Nach der Erstversorgung wurde die Einheimische in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert.