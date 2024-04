Nordtirol: Bergsteiger stürzt ab und reißt weitere mit – 5 Verletzte

Ein Alpinunfall im Gipfelbereich des sogenannten Zuckerhütls in Neustift im Tiroler Stubaital hat Samstagvormittag 5 verletzte Bergsteiger zur Folge gehabt, 3 davon Leichtverletzte. Ein bisher unbekannter Alpinist war zuvor in einer bis zu 50 Grad steilen, schneebedeckten Rinne plötzlich ins Rutschen gekommen und war abgestürzt. Dabei riss er 3 Wintersportler aus Österreich sowie 2 aus Italien mit.Während die 3 österreichischen Bergsteiger nur leicht verletzt wurden und ihre Tour fortsetzten, wurden die beiden Italiener – ein 27-Jähriger sowie eine Gleichaltrige – nach der Erstversorgung mit Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Hall bzw. nach Meran geflogen, teilte die Polizei mit.Die mitgerissenen Bergsteiger waren rund 50 Meter unterhalb der Absturzstelle zu liegen gekommen. Der unbekannte Alpinist verließ hingegen nach dem Absturz einfach die Unfallstelle, sagte ein Sprecher der Polizei der APA. Im Einsatz standen 3 Notarzthubschrauber sowie ein Polizeihubschrauber.