„Ocean Viking“ rettet fast 300 Menschen vor der libyschen Küste

272 Personen, darunter Neugeborene und Kinder, konnten am Donnerstag gerettet werden. - Foto: © ANSA / TWITTER SOS MEDITERRANEE ITA

Das Mittelmeer ist nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration die gefährlichste Migrationsroute der Welt. Seit Anfang des Jahres sind nach UN-Schätzungen bereits mehr als 2000 Menschen auf der Flucht über das Mittelmeer gestorben.Die „Ocean Viking“ war im vergangenen Monat tagelang in Italien festgesetzt worden, durfte aber Ende Juli aber wieder in See stechen. Die italienischen Behörden setzen immer wieder Rettungsschiffe fest, zuletzt am Dienstag ein Schiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye.Italien wirft den Organisationen vor, gegen ein Dekret zu verstoßen, wonach die Schiffe nach jedem Einsatz einen ihnen zugewiesenen Hafen anlaufen müssen. In der Praxis liegen diese Häfen oft Hunderte Kilometer vom Ort der Rettung entfernt.