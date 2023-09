Ohio: Polizei erschießt schwangere Afroamerikanerin

„Ein krimineller Akt“

Der Vorfall ereignete sich am 24. August in der Gemeinde Blendon Township im US-amerikanischen Bundesstaat Ohio. Im Internet kursiert nun das schockierende Video der Tat, aufgenommen durch sogenannte „Body Cams“ der beiden beteiligten Polizisten.Darin ist zu sehen, wie diese die junge Frau wiederholt aggressiv dazu auffordern, aus ihrem Wagen zu steigen. Die 21-jährige Ta'kiya Young fährt jedoch langsam weiter. Young soll zuvor angeblich alkoholische Getränke aus einem Supermarkt gestohlen haben. Diese Anschuldigung wies der Anwalt der Familie des Opfers allerdings zurück.Im Video ist auch zu sehen, wie einer der Polizisten mit seiner Waffe auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs zielt und abdrückt. Erste-Hilfe-Maßnahmen wurden sofort eingeleitet. Doch Young starb später im Krankenhaus. Auch ihre noch ungeborene Tochter, die sie laut CNN im November auf die Welt bringen sollte, überlebte nicht.Die Familie der getöteten Frau nannte den Vorfall einen „kriminellen Akt“ und einen „groben Machtmissbrauch“. Ta'kiyas Tod und jener ihres Babys seien offensichtlich vermeidbar gewesen. Young hinterlässt auch 2 kleine Söhne, „die nun ohne die Liebe ihrer Mutter aufwachsen müssen“, so die Familie in einem Statement.Die Polizei in Ohio hat die Ermittlungen gegen den Polizisten, der Young erschossen hat, aufgenommen. Diese könnten aber „mehrere Wochen oder Monate“ dauern, so das BCI (Bureau of Criminal Investigation).Der Anwalt der Familie forderte die umgehende Entlassung und Anklage des Polizisten.