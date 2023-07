Papst ruft zu Gebeten für den Frieden auf

Der Papst unterstrich erneut die Bedeutung des Dialogs und des Zuhörens der Mitmenschen. „Denken wir daran, wie viele Konflikte auf diese Weise vermieden und gelöst werden könnten, wenn wir dem anderen aufrichtig zuhören würden“, so der Papst. „Jeder muss von den anderen lernen“, erklärte Franziskus.Gebet sei für den Weltfrieden besonders wichtig, sagte der Heilige Vater. Er sprach das zweite Angelus-Gebet seit seiner Darmoperation am 7. Juni. Die Generalaudienzen am Mittwoch sind laut Tradition für den gesamten Monat Juli ausgesetzt. Der Papst wird sie im August wieder aufnehmen.