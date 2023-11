Parlamentarischer Abend im Zeichen des Ehrenamtes in Brüssel

„Wert des Ehrenamtes ist unermesslich“

Es waren 2 wichtige Beweggründe, welche Vertreter des Weißen Kreuzes nach Brüssel führten: Zum einen galt es die Aufmerksamkeit auf die flächendeckende Erste-Hilfe-Ausbildung in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zu lenken, zum anderen zählte der Landesrettungsverein zu den Gastgebern eines parlamentarischen Abends am Sitz Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino.Gemeinsam mit einer Delegation von Samaritan International führten Instruktoren des Weißen Kreuzes Erste-Hilfe-Kurse im europäischen Parlament durch. Das Angebot richtete sich dabei vor allem an die politischen Vertreter der Mitgliedsländer und wurde gerne angenommen.Der parlamentarische Abend stellte hingegen die Wichtigkeit des Ehrenamtes in den Mittelpunkt.Unter dem Titel „Die qualifizierte Freiwilligenarbeit als Schlüssel für eine resiliente Gesellschaft“ diskutierten Vertreter von Parlament und Kommission über signifikante Entwicklungen im Bereich des Ehrenamtes.Auch der EU-Abgeordnete Herbert Dorfmann beteiligte sich an der Podiumsdiskussion und konnte gemeinsam mit dem Direktor des Weißen Kreuzes, Ivo Bonamico, die Bedeutung des Freiwilligendienstes in Südtirol unterstreichen. „Der Wert des Ehrenamtes für eine Gesellschaft ist unermesslich. Sowohl volkswirtschaftlich als auch im Sinne des Gemeinschaftswesens, wo Vereine eine bedeutende Rolle innehaben und Menschen miteinander verbinden“, betonte Dorfmann vor dem Publikum.Für Ivo Bonamico, der auch das Amt des Generalsekretärs von Samaritan International innehat, bot der Austausch eine gute Möglichkeit, wichtige Anliegen auch auf internationaler Ebene zu deponieren. „Gleichzeitig ist es für das Weiße Kreuz immer wieder eine besondere Ehre die Südtiroler Realität in Brüssel zu präsentieren und auch als Gastgeber solcher wichtigen Events aufzuscheinen“, erklärt Bonamico und betont auch die Wichtigkeit der europäischen Netzwerkarbeit.