Peterlin: „Am Wochenende bis zu 20 Grad und außergewöhnlich mild“

Wetter bleibt beständig

Bereits der heutige Freitag verläuft im ganzen Land recht sonnig. Trotz einiger hoher Wolkenfelder, erreichen die Temperaturen Höchstwerte von 12 Grad Celsius im Pustertal bis hin zu 15 Grad Celsius im Unterland.„Am Wochenende bleibt es weiterhin frühlingshaft und außergewöhnlich mild. Es ist eigentlich viel zu warm für diese Jahreszeit“, unterstreicht Landesmeteorologe Dieter Peterlin gegenüber STOL.Auch wenn am Samstagmorgen immer wieder ein paar Wolken durch das Land ziehen können, lockert es im Tagesverlauf auf und die Sonne überwiegt in weiten Teilen Südtirols. „In den Tälern können die Temperaturen durch den Föhn sogar stellenweise auf bis zu 20 Grad Celsius klettern“, betont Peterlin.Dass die Temperaturen derzeit weit über dem Durchschnitt liegen, zeigen die Daten des Landeswetterdienstes. In Bozen liegen die Temperaturen in dieser Jahreszeit im langjährigen Durchschnitt bei 10 Grad Celsius. Am heutigen Freitag klettern die Werte in der Landeshauptstadt auf bis zu 15 Grad Celsius. In Toblach fällt der Unterschied noch deutlicher aus. Hier liegt der langjährig Mittelwert bei 3 Grad Celsius, am heutigen Nachmittag misst man dort 10 Grad Celsius.Auch in der kommenden Woche bleibt das Wetter beständig. Es solle zwar einen leichten Temperaturrückgang geben, mit größeren Niederschlägen oder einem Kälteeinbruch sei laut Peterlin allerdings nicht zu rechnen.