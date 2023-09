Piemont: 66-Jähriger tötet Frau, Sohn und Schwiegermutter

Nach dem schrecklichen Mehrfachmord in Alessandria ist die Erschütterung groß: Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, besuchte dort ein 66-Jähriger seine Schwiegermutter im Altersheim und tötete die 78-Jährige. Anschließend rannte der Mann in den Garten der Einrichtung, wo er sich selbst das Leben nahm. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.Im Anschluss an diese Tat versuchten die ermittelnden Carabinieri die Frau und den Sohn des Täters zu erreichen – jedoch vergeblich. Als die Ermittler erfuhren, dass die Frau an diesem Tag nicht zur Arbeit erschienen und der 17-jährige Sohn nicht in der Schule gewesen war, eilten sie zur Wohnung der Familie.Dort wurde aus einer düsteren Vorahnung schließlich traurige Gewissheit: Der Mann hatte seine 55-jährige Frau und den gemeinsamen Sohn getötet, bevor er ins Altersheim gefahren war, um auch seine Schwiegermutter zu töten.Wie die italienische Tageszeitung „Corriere della Sera“ auf ihrem Onlineportal meldet, soll der Mann die Tat im Vorfeld angekündigt haben: In der Wohnung sollen sich mehrere Schreiben befunden haben. Zum Tatmotiv des 66-Jährigen ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts bekannt.