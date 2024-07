Polizei fasst Diebe in Bozen – Anzeigen und Ausweisungen

Anzeigen und Ausweisungen für die Diebe

Am Freitagmorgen wurde eine Polizeistreife im Rahmen zum Einkaufszentrum „Twenty“ entsandt. Ein Notruf über die Notrufnummer 112 hatte enthalten, dass im „Bershka“-Geschäft ein Diebstahl von 2 Personen begangen worden war. Sie waren anschließend in die Romstraße geflüchtet.Als die Beamten am Tatort eintrafen, konnten sie in Folge der genauen Beschreibungen durch die Zeugen 2 Männer identifizieren. Die 2 Männer auf die die Beschreibung passte, wurden angehalten. Sie versuchten zwar sich loszureißen und zu flüchten, konnten aber gefasst werden.Bei der Kontrolle der Männer wurde festgestellt, dass sie im Besitz eines Rucksacks und eines Seesacks voller gestohlener Waren waren, an denen noch Anhänger und Diebstahlsicherungen hingen. Eine genauere Untersuchung ergab, dass es sich dabei um 30 Kleidungsstücke im Wert von über 1000 Euro handelte.Auf der Polizeiwache wurde die Identität der Männer mit syrischer Staatsbürgerschaft festgestellt. Der 35-jährige A.R., hat bereits zahlreiche Vorstrafen wegen Raubes, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Diebstahls, Mitführens von Waffen oder Waffen im weiteren Sinn und Drogenbesitz. Auch der zweite Mann, der 29-jährige A.H.I., ist wegen Raub vorbestraft sowie Wohnungseinbruch, schweren Diebstahls, des Mitführens von Waffen oder gefährlichem Werkzeug.Nach Abschluss der kriminaltechnischen Untersuchung wurden beide wegen Diebstahls auf freiem Fuß angezeigt. Die sichergestellten Waren wurden an den Geschäftsleiter zurückgegeben. Wegen des Diebstahls, ihrer Vorstrafen und ihres irregulären Aufenthalts in Italien erließ Quästor Paolo Sartori, parallel zum Gerichtsverfahren, 2 Ausweisungsbeschlüsse.