Polizei verbannt Drogenabhängige vom Gelände des Stadttheaters

Präfekt erlässt Zugangsverbot

Die Ordnungshüter konzentrieren sich derzeit verstärkt auf Kontrollen in Bozen , Meran und am Brenner, da diese Orte besonders von Personen betroffen sind, die kriminellen Aktivitäten nachgehen, insbesondere Drogenhandel und Raubüberfälle, oft begleitet von Drogenkonsum oder Alkoholmissbrauch.Am späten Freitagnachmittag wurde eine Militärstreife während ihrer Patrouille hinter dem Bozner Stadttheater auf 2 verdächtige Personen aufmerksam, die Drogen konsumierten.Sofort alarmierten sie die Staatspolizei. Die zuständigen Ordnungshüter konnten die beiden Drogenabhängigen identifizieren - eine 22-jährige Boznerin und ein 30-jähriger pakistanischer Staatsbürger, beide bekannt bei den Ordnungskräften und mit kleinen Vorstrafen belastet.Da sie keinen legitimen Grund hatten, in der Gegend zu bleiben, und administrativ als Drogenkonsumenten gemeldet wurden, erließ der Präfekt der Provinz Bozen , Paolo Sartori, ein Zugangsverbot für das betroffene städtische Gebiet (sogenanntes „urbanes DASPO“).„Die systematische Kontrolle der Gebiete, in denen Personen, die illegale Verhaltensweisen in bestimmten Stadtteilen zeigen, üblicherweise Zuflucht finden, ist absolut notwendig, um diese abweichenden Phänomene und kriminellen Erscheinungen zu verhindern und einzudämmen, die sich deutlich auf die Sicherheit der Bürger auswirken“, betonte Präfekt Sartori in einer Pressemitteilung.