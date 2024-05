Polizei: Zusammenarbeit zwischen Südtirol, Bundesland Tirol und Bayern stärken

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Länderübergreifende Kriminalität bekämpfen

„Das Leben an Grenzgebieten erfordert einen ständigen Dialog mit den ,Nachbarn' im Interesse der Mitbürger und mit dem Ziel, die öffentliche Ordnung und Sicherheit sowie das zivile Zusammenleben zu gewähren“, betonte der Quästor Paolo Sartori bei den jüngsten Treffen mit den Landespolizei-Präsidenten.Der Schwerpunkt der Zusammentreffen in Innsbruck und München lag auf der grenzüberschreitenden und sicherheitspolitischen Zusammenarbeit zwischen Italien, Österreich und Deutschland , wie es in einer Aussendung der Quästur heißt.In Absprache mit der Abteilung für öffentliche Sicherheit des Innenministeriums tauschten sich der Quästor Paolo Sartori , Helmuth Tomac, der Landespolizei-Präsident des Bundesland Tirol und Michael Schwald, Landespolizei-Präsidenten von Bayern aus. Auch Dr. Andrea Del Ferraro, zuständig für die Sicherheit bei der italienischen Botschaft in Berlin und Funktionär der öffentlichen Sicherheit , beteiligte sich an den Treffen.Die Begegnungen boten Gelegenheit, um die Zusammenarbeit der 3 Sicherheitsbehörden zu stärken. So konnten neue Strategien zur Bekämpfung länderübergreifender Kriminalität wie illegaler Migration und internationalen Drogenschmuggels definiert werden: Zum Beispiel durch die Einrichtung gemeinsamer Patrouillen im Grenzgebiet und durch die Entsendung von italienischen Beamten ins Ausland, wie dies beim Oktoberfest in München und beim Innsbrucker Weihnachtsmarkt bereits der Fall war.Am Ende der Begegnungen bedankten sich die Landespolizei-Präsidenten des Bundesland Tirol und Bayern beim Quästor Paolo Sartori für die Zusammenarbeit und hohe Professionalität der bisherigen gemeinsamen Einsätze.