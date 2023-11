Reggio Emilia: Lkw-Fahrer tötet 2 Menschen bei Verkehrsunfall und flieht

Foto: © ANSA / Carabinieri

Am Freitagabend ereignete sich gegen 18.30 Uhr in der Gegend von Reggio Emilia ein schrecklicher Unfall, bei dem ein Fahrer die Kontrolle über sein mit Gerüsten beladenen Lkw verloren hat, und dabei 3 Autos überfuhr.2 Menschen kamen dabei ums Leben, eine Person wurde schwer und 4 weitere wurden leicht verletzt. Nun haben die Carabinieri von Guastalla den mutmaßlichen Fahrer, der geflüchtet ist, mit Hilfe der Videoaufnahmen von Überwachungskameras ausfindig gemacht und festgenommen. Der 39-Jährige aus Reggio Emilia weigerte sich, einen Alkoholtest zu machen.Der Lkw-Fahrer war ohne gültigen Führerschein unterwegs, da dieser ihm bereits im August wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss entzogen worden war. Dem Mann wird auch bei diesem Unfall Trunkenheit am Steuer vorgeworden. Er wurde wegen fahrlässiger Tötung, schwerer Körperverletzung und Unfallflucht angeklagt.