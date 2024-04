Reisepass: Kürzere Wartezeiten nun auch in Meran, Brixen und Mals

„Agenda Prioritaria“ für besonders dringende Fälle

„ Den Bürgern soll ein einfacher und beschleunigter Zugang zu diesem wichtigen Reisedokument ermöglicht werden ” — Quästor Paolo Sartori

Es wird mehr Nachmittage in der Woche geben, an denen Termine für die Erlangung oder Erneuerung des Reisepasses vergeben werden. So wird dies in Meran ab Montag, 8. April der Fall sein, in Brixen und Mals ab Mittwoch, 10. April.In Meran ist das Passamt dann zusätzlich am Montag- und Dienstagnachmittag geöffnet, in Mals kommt der Mittwochnachmittag hinzu. Das Kommissariat in Brixen öffnet zusätzlich am Dienstagnachmittag. Geplant sind solche Ausdehnungen des Dienstes künftig auch am Brenner und in Innichen.Für begründet dringende Fälle ist es möglich, den Reisepass in noch kürzerer Zeit zu erhalten. Dazu wurde die sogenannte „Agenda Prioritaria“ eingerichtet. Muss der Pass zum Beispiel nachweislich in weniger als 15 Tagen erlangt werden, so können die betroffenen Bürger ein Formular der „Agenda Prioritaria“ herunterladen und sich während der Öffnungszeiten direkt an das Kommissariat wenden.Es sei darauf hingewiesen, dass mit jedem SPID-Zugang maximal 2 Personen für einen Termin vorgemerkt werden können.Durch diese Maßnahmen soll sich die Ausstellung und Erneuerung von Reisepässen im ganzen Land verbessern und einen effizienten, raschen Zugang zu diesem Dokument für die Bürger möglich machen.