Rettungsschiff „Mare Jonio“ in Italien festgesetzt

Vor 2 Tagen hatte die libysche Küstenwache auf die „Mare Jonio“ geschossen, als die Crew eine Rettungsaktion in libyschen Gewässern durchführte und 58 Menschen rettete. Die Geretteten gingen im sizilianischen Hafen Pozzallo von Bord. Italien setzt häufig vorübergehend von Wohltätigkeitsorganisationen betriebene Rettungsschiffe auf der Grundlage eines Migrationsdekrets fest, das im vergangenen Jahr von der rechtsgerichteten Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni eingeführt wurde.11.416 Migranten sind seit Anfang 2024 nach Seefahrten über das Mittelmeer in Süditalien eingetroffen, im Vergleichszeitraum 2023 waren es 28.083 gewesen, wie das Innenministerium in Rom mitteilte. Die meisten in diesem Jahr angekommenen Migranten stammen aus Bangladesch, Syrien, Tunesien und Ägypten.