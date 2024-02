Richterrat rügt Tarfusser wegen Fall Erba – „Verletzung der Leitlinien“

Tarfusser wurde gerügt, weil er ein neues Verfahren beantragt hatte, obwohl er dafür nicht zuständig gewesen sei. Nach Vorgaben der Generalstaatsanwaltschaft in Mailand wäre diese Aufgabe in die Zuständigkeit des Generalstaatsanwalts gefallen.„Ich würde genau das Gleiche wieder tun“, kommentierte Tarfusser die Rüge. Nun will er die Begründung abwarten, die innerhalb 90 Tagen hinterlegt werden muss.