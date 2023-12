Rimini: 17 Leichtverletzte bei Zugunglück

Der Unfallhergang ist derzeit noch unklar. - Foto: © ANSA / VVFF

Feuerwehr und Rettungskräfte waren umgehend an der Unfallstelle. - Foto: © ANSA / VVFF

Bei niederer Geschwindigkeit sind am Sonntagabend um 20.20 Uhr 2 Züge zwischen Faenza und Forli aufeinander geprallt. Bei dem Zugunglück zwischen einem Hochgeschwindigkeitszug und einem Regionalzug gab es keine Schwerverletzten.Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Offensichtlich waren beide Züge in dieselbe Richtung unterwegs, als es zu dem Zusammenprall kam. Ein Zug stand, als der andere sich langsam in dieselbe Richtung bewegte.Wegen der gedrosselten Geschwindigkeit konnte schlimmeres verhindert werden. Von den 460 Personen wurden 17 leicht verletzt. Lediglich 6 wurden ins Krankenhaus gebracht.Im Zugverkehr in der Emilia-Romagna kommt es derzeit noch zu Störungen. Es bleibt unklar wie lange es dauern wird, bis sich die Lage wieder normalisiert.