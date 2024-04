Ritten: 2 vorbestrafte Einbrecher geschnappt

Vorfälle melden

Die Carabineri-Dienststelle Ritten hat kürzlich 2 Männer georgischer Staatsbürgerschaft festgenommen, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri von Bozen . Die beiden wegen Raubes vorbestraften Männer werden beschuldigt, am 21. März in eine Wohnung in der Gemeinde Ritten eingebrochen zu sein.Dank Überwachungsaufnahmen und Zeugenaussagen ist es den Beamten gelungen, die beiden Männer zu identifizieren. Dieser Fall zeige, wie wichtig es ist, dass Geschädigte und Opfer von Straftaten diese auch den Behörden melden, heißt es in der Aussendung.