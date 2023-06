Rocker mit Herz: Schülerband spendet 2000 Euro an dormizil

Seit Jahren gehört es zur Tradition am Bozner Franziskanergymnasium, dass die Fränzi-Rockband FRB Eltern, Schüler, Professor und Musikbegeisterte von auswärts zu ihrem Abschlusskonzert einlädt. Dabei gibt die Band zum Besten, was die Mitglieder innerhalb eines Jahres in minutiöser Probenarbeit eingeübt haben.Teil dieser Tradition ist es auch, dass die Mädchen und Jungs rund um Bandleader Leo Walder den Erlös als Spende einem guten Zweck zukommen lassen. „Diese Summe fiel heuer erfreulich hoch aus. Das ist der Tatsache geschuldet, dass die Fränzi-Rocker gleich zweimal an berufener Stätte auftreten konnten: zum einen im legendären Streitbergerkeller, zum anderen im Sudwerk. Der Dank geht an Elmar Streitberger und Bobo Widmann“, schreibt dormizil in einer Aussendung.Stolze 2000 Euro konnte Magdalena Amonn vom Verein „Housing First“ entgegennehmen. Der Verein führt das Projekt „dormizil“ seit nunmehr 2 Jahren. Ab dem kommenden Herbst wird das „dormizil“ in dauerhafte Kleinwohnungen für obdachlose Menschen umgebaut.Direktor Wolfgang Malsiner freute sich sehr über das soziale Engagement der Fränzi-Rockband: „Zur DNA unserer Schule gehört es auch, die Schwächeren der Gesellschaft nicht aus dem Blick zu verlieren. Mit der Entscheidung, Musik nicht nur zum eigenen Gaudium und zur Freude der Zuhörer, sondern auch zugunsten einer guten Sache zu machen, hat unsere Band ein wertvolles Zeichen gesetzt, das hoffentlich viele Nachahmer findet.“Magdalena Amonn bedankte sich für diese Initiative: „Wir freuen uns immer besonders, wenn junge Menschen sich engagieren und offene Ohren und wache Augen für die Nöte anderer haben“, betonte sie. Der Umbau des dormizil sei eine große Herausforderung. Und für den kommenden Winter ist der Verein auf der Suche nach einer neuen Bleibe für obdachlose Menschen.