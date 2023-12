Rom: Kind verschluckt Teil von Spielzeug und stirbt

Als der Arzt bei der Untersuchung erkannt habe, dass der Bub einen Fremdkörper geschluckt hatte, soll er umgehend die sofortige Verlegung mittels Hubschrauber in die römische Poliklinik angeordnet haben.Den Medienberichten zufolge soll das Kind kurz vor dem Schlafengehen in der Wohnung der Eltern einen Teil eines Spielzeugs verschluckt haben. Die Poliklinik Gemelli erklärte gestern in einer Mitteilung, dass das Kind vom Spital in Monterotondo überwiesen worden und nach mehr als einer Stunde Herz-Lungen-Wiederbelebung hirntot gewesen sei.Die Eltern, beide aus Moldawien stammend, gaben demnach ihr Einverständnis zur Entnahme der Organe, die bereits durchgeführt wurde. Die stellvertretende Staatsanwältin Arianna Armanini von der Staatsanwaltschaft Tivoli hat eine Ermittlungsakte mit dem Tatbestand der fahrlässigen Tötung gegen Unbekannt eröffnet, wie die Nachrichtenagentur LaPresse gestern berichtete.Der Oberstaatsanwalt von Tivoli, Francesco Menditto, hat außerdem Ermittlungen über die Herkunft und die Art des Spielzeugs angeordnet, welches das Kind in der Wohnung seiner Eltern verschluckt hat. Dabei soll geklärt werden, ob das Spielzeug den gesetzlichen Normen entspricht.