Rosengarten: Kletterer verliert den Halt

Der Mann kletterte als erster in der Seilschaft, als er den Halt verlor und etwa 8 Meter abstürzte, wobei er einen Meter vom Wandfuß entfernt landete und das Bewusstsein verlor.Der Anruf bei der Notrufzentrale kam gegen 10.15 Uhr von seinem Kletterpartner, der den Bergsteiger, während er auf Hilfe wartete, zum Wandfuß hinunterließ.Der Rettungshubschrauber und das medizinische Team trafen vor Ort ein. Der Mann, der in der Zwischenzeit das Bewusstsein wiedererlangt hatte, wurde stabilisiert, während ein Bergretter aus Fassa ebenfalls in der Höhe eintraf. Die Trage wurde dann etwa 40 Meter hinabgelassen und an Bord des Hubschraubers gebracht.