Royaler Besuch in Südtirol: Königin Máxima am Bozner Flughafen gesichtet

König Willem Alexander (56) und Königin Máxima waren im vergangenen Jahr zu Besuch in London. - Foto: © APA/afp / TOBY MELVILLE

Beinahe blieb die Königin unentdeckt: Erst bei der Abreise am Flughafen von Bozen wurde sie gesichtet. Schauspieler Brad Pitt, der im September angereist war (STOL hat berichtet) , zog weit mehr Aufmerksamkeit auf sich. Auch der Tennisspieler Novak Djokovic, der im Februar in Bozen gelandet war (STOL hat berichtet) , fiel sofort auf.Medienberichten zufolge verbrachte Königin Máxima das Wochenende in einem Südtiroler Tal. Wo genau, ist aber nicht bekannt. Am Montag gegen 9.30 Uhr stieg sie dann in einen Privatjet, der Medienberichten zufolge nach Polen flog. Der Grund ihres Aufenthalts in Südtirol ist nicht bekannt.Königin Máxima stammt ursprünglich aus Buenos Aires und ist die Frau von König Willem Alexander (56). Am 30. April 2013 trat er die Nachfolge von Königin Beatrix an, wodurch Máxima den Titel Königin der Niederlande erhielt. Sie ist bei den Niederländern sehr beliebt und ist eine große Sportliebhaberin.