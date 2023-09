Runggaditsch: 3 Autos in Unfall verwickelt, 2 Personen verletzt

Zuletzt prallte ein Lieferwagen auf einen weißen Pkw. - Foto: © FFW Runggaditsch

Auffahrunfall in Runggaditsch. - Foto: © FFW Runggaditsch

Kurz vor 10 Uhr kam es in Runggaditsch, vor der Bar Elvis, zu einem Auffahrunfall, in welchen insgesamt 3 Fahrzeuge verwickelt waren: Der erste Pkw, ein gelber Skoda, hielt an, um abzubiegen. Ein nachkommendes Fahrzeug war wohl zu dicht dran und fuhr auf den Skoda auf. Auch ein drittes Fahrzeug, ein Lieferwagen, war in den Unfall verwickelt und fuhr als letztes Fahrzeug auf die anderen 2 Fahrzeuge auf.2 Personen erlitten bei dem Auffahrunfall ein Schleudertrauma. Sie wurden vom Wei√üen und vom Roten Kreuz nach der Erstversorgung in das Krankenhaus von Brixen gebracht.Die Freiwillige Feuerwehr von Runggaditsch sicherte die Unfallstelle. Da nach dem Unfall √Ėl aus einem der Fahrzeuge austrat, musste die Stra√üe gereinigt werden. Die Wehrleute kippten Bindemittel auf die rutschige Stelle.Auch die Carabinieri standen im Einsatz.