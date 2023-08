Sagen Sie uns Ihre Meinung: Was tun gegen Femizide?

[email protected]

Das jüngste Opfer, Celine Frei Matzohl, wurde an ihrem 21. Geburtstag am Sonntag leblos in der Wohnung ihres Ex-Freundes in Schlanders aufgefunden. Ihr Tod beschäftigt ganz Südtirol. Frei Matzohl suchte Hilfe und erstattete im Juni Anzeige gegen ihren gewalttätigen ehemaligen Partner ( STOL hat berichtet ).Warum werden Frauen in diesem Land augenscheinlich nicht besser geschützt? Wie können Morde an ihnen verhindert werden? Was muss sich in der Gesetzgebung ändern? Welche präventiven Maßnahmen, zum Beispiel in der Erziehung oder Schule, wären notwendig? Wie sollte eine schnelle, wirksame Hilfe für Frauen und Männer aussehen?Wir wollen Ihre Meinung dazu hören. Schreiben Sie uns eineoder rufen Sie uns an: amunter den Rufnummern 0471/92 54 83 und 0471/92 54 19.