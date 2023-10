Sardinien: Schweizer Ehepaar stirbt bei schwerem Unfall – 2 Südtiroler involviert

Foto: © ANSA / Manuel Scordo

Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, soll der Unfall in San Giovanni Suergiu die Folge eines Überholmanövers gewesen sein: Das schweizer Ehepaar war in einem Ferrari unterwegs und prallte beim Überholen mit einem entgegenkommenden Camper frontal zusammen. Wie die Tageszeitung „Corriere della Sera“ auf ihrer Onlineseite berichtet, saß darin ein Ehepaar aus Wolkenstein.Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ferrari von der Fahrbahngeschleudert, überschlug sich und geriet anschließend in Brand. Für die beiden 67- und 63-Jährigen Insassen kam jede Hilfe zu spät. Sie starben noch an der Unfallstelle.Der Camper kippte in der Folge des Unfalls um und blieb auf der Seite liegen. Wie „Corriere della Sera“ berichtet wurden die beiden 61- und 62-Jährigen aus Wolkenstein nicht schwer verletzt.Ebenfalls ohne schwere Verletzungen überstanden den Unfall die beiden Insassen eines Lamborghini, der hinter dem Ferrari gefahren und ebenfalls von der Straße abgekommen war.Wie aus Medienberichten hervor geht, soll das Paar aus der Schweiz den Ferrari gemietet haben, um damit an der „Sardinia Supercar Experience“ – einem Treffen von Luxusautos – teilzunehmen.