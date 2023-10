Sarntal: Große Trauer um Jakob Nussbaumer (19)

Jakob Nussbaumer (19)

Wie berichtet, wurde am Sonntagabend um 23.25 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren von Sarnthein und Astfeld alarmiert. Mit der ersten Information über einen Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person eilten die Wehrleute zum Einsatzort auf die Sarner Straße nach dem Tunnel auf der Höhe des alten Locher-Gebäudes.Infolge der Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer im Auto eingeklemmt. Dabei wurde der der 19-jährige Jakob Nussbaumer im Auto eingeklemmt und lebensbedrohlich verletzt. Nachdem ihn die Wehrmänner der 2 Freiwilligen Feuerwehren des Sarntals befreit hatten, wurde der Schwerverletzte nach einer medizinischen Notversorgung in das Bozner Krankenhaus gefahren, wo er allerdings in der Notaufnahme seinen schweren Verletzungen erlegen ist (Hier lesen Sie mehr zu diesem tragischen Unglück). Jakob Nussbaumer wohnte bei seiner Familie mit 3 Geschwistern in der Fraktion Riedelsberg und besuchte die 5. Klasse der Landesfachschule Johannes Gutenberg und hätte am Ende des heurigen Schuljahrs die Matura abgeschlossen.Er ist ein Nachcousin des kürzlich tödlich verunglückten Florian Nussbaumer (Hier mehr dazu). Jakob absolvierte im Sommer mehrmals in Sarner Gastbetrieben Praktika, da er die Oberschule auch im Bereich Hotel- und Gastgewerbe besuchtet.