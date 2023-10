Schwerer Unfall im Sarntal: 19-jähriger Sarner stirbt im Krankenhaus

Es war kurz vor 23.30 Uhr, als sich auf der Straße in das Sarntal auf der Höhe des alten Locher-Gebäudes ein schwerer Verkehrsunfall ereignete: Ersten Angaben zufolge verlor ein junger Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit seinem Pkw gegen die Leitplanken. Der 19-Jährige wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und lebensbedrohlich verletzt.Die Einsatzkräfte eilten zur Unfallstelle und befreiten den einheimischen Fahrzeuglenker aus dem Auto. Nach der Erstversorgung wurde er mit schwersten Verletzungen in das Krankenhaus von Bozen gebracht.Die Ärzte konnten allerdings nichts mehr für den jungen Sarner tun. In der Ersten Hilfe erlag er seinen Verletzungen.Im Einsatz standen das Rote und das Weiße Kreuz, ein Notarztwagen, die Freiwilligen Feuerwehren von Sarnthein und Astfeld, die Berufsfeuerwehr sowie die Notfallseelsorge.Die Carabinieri ermitteln den Unfallhergang.