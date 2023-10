Schärfere Personenkontrollen in Italien: 3 Festnahmen am Brenner

Im Zuge der verstärkten Personenkontrollen bei der Einreise nach Italien, die aufgrund der gegenwärtig angespannten internationalen Lage angeordnet wurden, sind in den letzten Tagen 3 Personen von Beamten der Polizei Brenner festgenommen worden.Während einer Kontrolle in einem EC-Zug aus München wurde eine Person angehalten, die einen peruanischen Reisepass vorlegte. Nach einer gründlichen Überprüfung stellte sich jedoch heraus, dass der Pass gefälscht war. Der Inhaber, ein 23-jähriger Mann kubanischer Staatsangehörigkeit, der bereits zur Ausreise aus Italien aufgefordert worden war, wurde daraufhin festgenommen. Zusätzlich wurden 2 gefälschte Führerscheine sichergestellt.In einem anderen EC-Zug aus München wurde ein 36-jähriger mehrfach vorbestrafter italienischer Staatsbürger identifiziert und umgehend in die Justizvollzugsanstalt Bozen gebracht. Der Mann war bereits wegen Verfolgung und Sachbeschädigung in Untersuchungshaft.Der dritte Festgenommene war ein 20-jähriger tunesischer Staatsbürger, der im Brennergebiet identifiziert wurde. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl vor, da er in einer anderen italienischen Region einen Raubüberfall begangen hatte.