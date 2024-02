Schiff bringt Brücke in China zum Einsturz: 2 Tote

Vorläufigen Ermittlungen zufolge stürzten 2 Fahrzeuge ins Wasser, 3 weitere fielen auf das Schiff. Aufnahmen vom Unglücksort zeigten einen in den Laderaum des Frachters gestürzten Linienbus. Laut chinesischen Medienberichten befand sich nur der Fahrer an Bord des Busses. Der Linienbetreiber habe ihn nach dem Unfall nicht kontaktieren können. Zur Unfallursache gab es den Behördenangaben nach zunächst keine gesicherten Erkenntnisse.Das chinesische Staatsfernsehen zeigte Aufnahmen vom Unglücksort, auf denen der Frachter eingekeilt zwischen 2 Brückenpfeilern zu sehen ist. Darüber klaffte eine große Lücke in der zweispurigen Brücke. Die herbeigeeilten Rettungskräfte wurden von Tauchern unterstützt, die am Unfallort nach den Vermissten suchten.