Schneebilanz zu Ostern – Und wie es weitergeht

Wie geht es zu Ostern weiter?

Ostersonntag und Ostermontag

„In den höheren Tälern liegt derzeit weniger Schnee als im Durchschnitt für diese Jahreszeit, da es in den letzten Wochen sehr mild war“, betont der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin.„Ab einer Höhe von 1600/2000 Metern gibt es dagegen noch reichlich Schnee und es kommt auch noch einiges dazu“, sagt er.Am gestrigen Donnerstag hat es südtirolweit 2 bis 10 Liter pro Quadratmeter geregnet. Auf den Bergen in 2000 Meter Höhe schneite es hingegen zwischen 5 und 12 Zentimeter.Am heutigen Karfreitag überwiegen in Südtirol die Wolken, die Sonne zeigt sich nur selten und stellenweise regnet es leicht. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen 9 und 14 Grad.Am morgigen Karsamstag gibt es zunächst eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag und Abend wird es wieder unbeständiger und in der Nacht auf Sonntag regnet es verbreitet.Der Ostersonntag verläuft voraussichtlich wechselhaft mit dichten Wolken, etwas Sonne und vor allem am Nachmittag und Abend ist wieder mit Regen zu rechnen.Der Ostermontag beginnt trüb und regnerisch. Im Tagesverlauf kommt es zu einer leichten Wetterbesserung. Am Dienstag scheint recht häufig die Sonne und am Himmel zeigen sich nur ein paar harmlose Wolken.